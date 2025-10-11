Над 200 участници се включиха в поход в Ямбол по повод Световния ден на ходенето

Над 200 участници на различна възраст се включиха в поход в Ямбол по повод Световния ден на ходенето. Те изминаха близо четири км маршрут от Средновековната крепост „Дъбилин“ до парк „Опитно поле“ в квартал „Хале“, съобщиха организаторите.

Спортната проява се организира за поредна година от Община Ямбол съвместно с Българската федерация „Спорт за всички“. В нея се включиха също заместник-кметовете Енчо Керязов и Васил Александров, както и председателят на Общинския съвет Антон Шиков.

„Радваме се, че има толкова и млади, и по-възрастни хора с техните деца и внуци. Важно е да покажем, че искаме да бъдем активни. Точно това е личният пример, който трябва да даваме на децата си. Няма как в събота сутрин да сме пред телевизора и да казваме на децата колко е важно да се спортува. Това също е и един чудесен повод да прекараме повече време с децата си“, коментира за БТА Енчо Керязов.

„Тук съм с моето дете, водя и повече от 20 ученици“, посочи учителят Георги Русев от ямболската гимназия по строителство, архитектура, графика и дизайн „Кольо Фичето“. Според него подобни инициативи са и начин децата да се откъснат за известно време от мобилните телефони и компютрите. „Искаме да покажем на младите хора, че движението е здраве“, допълни Мирослав Козарев.

Световният ден на ходенето се отбелязва в България за 33-ти пореден път. Инициативата се организира с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта по „Програма за развитие на спорта за всички и спорта за учащи“. Част е и от изпълнението на Националната програма за физическа активност и развитие на българското население БУЛФАР 2025 – 2028.