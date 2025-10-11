Община Пловдив е отличена с награда за най-оригинален експозиционен щанд на Международното туристическо изложение „Културен туризъм“ 2025

Община Пловдив е отличена с престижната награда за „Най-оригинален експозиционен щанд“ на юбилейното XX Международно туристическо изложение „Културен туризъм“, което се проведе от 8 до 10 октомври в град Велико Търново, съобщиха днес от пресцентъра на общинската администрация.

От пресцентъра допълват, че отличието е поредно доказателство за успешната политика на Пловдив в утвърждаването на града като устойчива туристическа дестинация в България и Европа. Щандът на града под тепетата е привлякъл вниманието на стотици посетители и професионалисти от бранша с модерна визия и богатство от информационни материали. Посетителите на пловдивския щанд са имали възможността да се потопят в хилядолетната история на града, да научат повече за неговите емблематични културно-исторически забележителности като Античния театър, Римския стадион, Епископската базилика на Филипопол и неповторимата атмосфера на Стария град.

Акцент в представянето на Община Пловдив бе и изключително наситеният събитиен календар, който за 2025 г. включва над 900 разнообразни прояви. От международни фестивали и концерти на световни звезди до театрални постановки, изложби и спортни събития – Пловдив за поредна година доказва статута си на културната и фестивална столица на България. Именно тази динамична и целогодишна програма привлича огромен брой туристи от страната и чужбина, допринасяйки за устойчивото развитие на туристическия сектор в града. „Това е признание за моите колеги и за всички партньори, с които работим Пловдив да бъде предпочитана туристическа дестинация. Наградата ни задължава да продължаваме да работим по същия начин - с всеотдайност и желание, за да надграждаме постигнатите резултати“, е заявила Юлиана Йорданова, директор на дирекция „Туризъм“ на Община Пловдив. „Ние не предлагаме просто туристически продукт, а цялостно изживяване, което съчетава история, изкуство, кулинария и неповторима атмосфера. Щастливи сме, че журито на изложението във Велико Търново са оценили високо нашия подход и визия. Продължаваме да работим за утвърждаването на Пловдив като предпочитано място за културен туризъм“, е допълнила още Юлиана Йорданова, цитирана в съобщението.

Международното туристическо изложение „Културен туризъм“ във Велико Търново е най-авторитетният форум в България, посветен на популяризирането на културното наследство и свързаните с него туристически практики. Участието и отличието за Община Пловдив са ключови за популяризирането на града пред широка публика и за създаването на нови ползотворни партньорства в туристическия бранш.

В началото на седмицата Пловдив бе домакин на деветата Глобална конференция за винен туризъм на Световната организация по туризъм на ООН.