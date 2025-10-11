Илия Груев стана помощник треньор на Фортуна Дюселдорф

Илия Груев влезе в треньорския щаб на втородивизионния германски отбор Фортуна Дюселдорф, съобщи официалният сайт на клуба. 55-годишният бивш български национал преминава от третодивизионния клуб ФК Инголщат в Дюселдорф и ще стане помощник-треньор заедно с Флориан Юнге в екипа на новия старши треньор на тима Маркус Анфанг. Груев ще дебютира на поста следващия понеделник срещу Брауншвайг в мач от Втора Бундеслига.

Груев е работил като помощник-треньор в редица германски отбори като Арминия Билефелд, Вердер Бремен, Кайзерслаутерн и Дуисбург. Бил е помощник-треньор на българския национален отбор, както и на хърватския Хайдук Сплит.

"Наистина очаквам с нетърпение новата си роля във Фортуна Дюселдорф. Клубът е символ на страст, традиция и ясни спортни амбиции. Заедно със старши треньора Маркус Анфанг и целия треньорски екип искам да помогна да постигнем целите си този сезон. Разговорите с ръководството бяха много открити от самото начало. Усеща се, че тук се следва ясен план и че всички в клуба работят заедно с убеждение. Това ме убеди да приема предложението. Благодаря и на ръководството на ФК Инголщат, което направи преминаването ми в Дюселдорф възможно през настоящия сезон", коментира Илия Груев пред официалния сайт на Фортуна.