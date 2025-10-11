Почти 1200 души се включиха в масовия старт на 5 километра преди Софийския маратон в неделя

Близо 1200 участници се включиха в масовия старт на 5 километра, с който подгряха за 42-рото издание на Wizz Air Sofia Marathon 2025 в неделя.

Стартa на пл. „Княз Александър I Батенберг“ дадоха общинските съветници и членове на УС на Фондация „София-Европейска столица на спорта“ Екатерина Йорданова и Христо Копаранов, спортният директор на Wizz Air Sofia Marathon Милица Мирчева и основателят на 5kmrun Георги Станоилов. Победители станаха Матей Симеoнов (17:43 мин) и Юлия Василева (20:48 мин).

Тази година Wizz Air Sofia Marathon отново има благотворителна кауза. Четири хиляди лева бяха дарени за подготовката на състезателката по ски алпийски дисциплини със синдром на Даун Радена Ангелова от ФАФА-България. Дарението ѝ беше връчено от организационния директор Анатоли Илиев и актьора Филип Буков, който е посланик на Wizz Air Sofia Marathon.

Рекордните над 8000 души от 66 държави участват в 42-рото издание на престижната надпревара. В неделя (12 октомври) на пл. „Княз Александър I Батенберг“ са стартовете на 10, 21 и 42 километра.

Трасето и тази година ще остане непроменено, преминавайки през ключови точки на столицата, но подкрепителните пунктове ще имат нова иновативна структура.

София отново ще диша в ритъма на Wizz Air Sofia Marathon 2025 – с музика, настроение и енергия по целия маршрут. За втора поредна година градът ще се превърне в сцена с няколко музикални точки, които ще поддържат темпото на бегачите, а маратонът ще бъде истински празник на спорта и движението.