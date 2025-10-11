Подробно търсене

Нов бюст-паметник на Георги С. Раковски бе монтиран в центъра на Перник

Кореспондент на БТА в Перник Мая Костадинова
Перник,  
11.10.2025 15:22
 (БТА)

Нов бюст-паметник бе монтиран в центъра на Перник. До паметника на Васил Левски е поставен и бюстът на Георги С. Раковски, съобщи на официалната си страница във Фейсбук кметът Станислав Владимиров.

На постамента са изписани думите: „Нашата свобода от нас зависи“. Той се намира на пешеходната алея, която преминава от Централния площад „Кракра Пернишки“ към Двореца на културата.

Перник ще има своята Алея на българската свобода – място, което напомня, че героите живеят, когато помним делата им, добавя в публикацията си кметът Владимиров.

Решението за поставяне на паметника бе гласувано по време на последно провелото се заседание на Общински съвет – Перник.

/НН/

