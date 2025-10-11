С тържество, дефилир на военни и духови оркестри и концерт в село Копиловци отбелязаха 150 години от рождението на маестро Камен Луков

С тържество, дефилир на военни и граждански духови оркестри, изложба и концерт днес в село Копиловци, община Георги Дамяново, беше отбелязана 150-тата годишнина от рождението на маестро Камен Луков – военен диригент, офицер и автор на много маршове, сред които церемониалният марш на българската армия „Весели в боя“ и марша „Балканци“.

Гости на честването бяха наследници на Камен Луков, живеещи в България и във Франция, областният управител на Монтана Калин Хайтов, кметът на Община Георги Дамяново Нина Петкова, видинският митрополит Пахомий, граждани и общественици от цялата област Монтана. Изложба със снимки и документи за Камен Луков, който е роден в Копиловци, представи Държавният архив от Монтана. Концерт изнесе популярният певец Веселин Маринов.

В чест на годишнината военни и граждански духови оркестри и мажоретни състави дефилираха по централната улица на Копиловци и изнесоха малки концерти на централния площад в селото, където е издигнат паметник на Камен Луков.

Подполковник Ради Радев - главен диригент на Българската армия и началник на Гвардейския духов оркестър на армията, заяви за БТА, че мястото на маестро Камен Луков е основополагащо в българската военна музика. Той е от първите българи, които учат музика в чужбина и наследяват чешките капелмайстори в армията след Освобождението. Камен Луков се завръща от обучението си в Одеса през 1905 година и е назначен за капелмайстор на Троянския полк, базиран в Ловеч, на мястото на Панайот Пипков.

Това, което прави Камен Луков, може да кажем, че е новаторство музикалното дело във военно-пистовата служба и в музикалната култура в нашата страна, защото той написва най-много песенни маршове и е най-плодовитият български военен композитор, заяви подполковник Радев. „Няма как да не отбележим един от най-ярките му образци маршът – „Троянци“, известен още като „Балканци“ или „Български чеда“. Този марш е написан по заповед на генерал Владимир Вазов по време на Дойранската епопея през 1917 година. И благодарение на майсторството на Камен Луков ген. Вазов успява да запази българските войници, защото когато той заповядва на оркестъра да свири този марш, то спират бамбардировките от английска и френска страна. Уникалното е, че англичаните и французите изпращат парламентьор, който иска маршът, който изпълнява българският военен оркестър, да бъде предоставен на техните военни оркестри. Камен Луков го подарява и след това военните оркестри на английската и френската войска също го изпълняват. Това е малко известно в историята", добавя диригентът. Аз като офицер и диригент чувствам гордост, че българската музикална култура има представители като Камен Луков, възпитан да пази българската национална идентичност, посочи още подполковник Радев. Той припомни, че протоколният марш на Българската армия „Весели в боя“, с който войниците минават на паради, също е написан от маестро Камен Луков по време на Балканската война.

Кметът на Община Георги Дамяново Нина Петкова каза за БТА, че през 2022 година общината със съдействието на Министерството на отбраната и Министерството на финансите изгражда паметник на капитан Камен Луков в родното му село Копиловци. До преди това неговото име е било забравено, но бившият кмет на Копиловци Лалка Крумова започва да събира информация и документи и така успява да събуди обществения интерес към дейността на маестро Камен Луков. „Моето мото е, че трябва да пазим спомените за предците си и това е първото стъпало от познанието, за да развиваме нашето бъдеще и на децата ни“, коментира Петкова.

Наследници на Камен Луков съобщиха, че той има един син и две дъщери, като синът му емигрира във Франция през 1924 година и там създава свое семейство. Макар и да не говорят български, негови наследници днес бяха в селото за честването и се поклониха пред паметника на своя прадядо. Други наследници, живеещи в София, също разказаха спомени за Камен Луков.