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Червени картони "оцветиха" четвъртфиналите в сряда в Шампионската лига (статистика)

Атанас Василев
Червени картони "оцветиха" четвъртфиналите в сряда в Шампионската лига (статистика)
Червени картони "оцветиха" четвъртфиналите в сряда в Шампионската лига (статистика)
Бен Чилуел (в синьо) беше отстранен от игра за това нарушение. Снимка: АП
София,  
13.04.2023 00:37
 (БТА) 
Първи срещи от четвъртфиналите на Шампионската лига по футбол:
Милан (Италия) - Наполи (Италия)              1:0 (1:0)
голмайстор: Исмаел Бенасер 40
червен картон: Франк Замбо Ангиса (Наполи) - 74-а минута
*реваншът ще се играе на 18-и април

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Реал Мадрид (Испания) - Челси (Англия)        2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Карим Бензема 21, 2:0 Марко Асенсио 74
червен картон: Бен Чилуел (Челси) - 59-а минута
*Реваншът ще се играе на 18-и април

във вторник:
Манчестър Сити (Англия) - Байерн Мюнхен (Германия) - 3:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Родри 27, 2:0 Бернандо Силва 70, 3:0 Ерлинг Холанд 76
*реваншът ще се играе на 19-и април.

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Бенфика (Португалия) - Интер (Италия) - 0:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Николо Барела 51, 0:2 Ромелу Лукаку 82 дузпа
*реваншът ще се играе на 19-и април.

/АВ/

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