Берое победи Локомотив (Пловдив) с два гола на Тунгара

site.btaБерое победи Локомотив (Пловдив) с два гола на Тунгара
Първенство на България по футбол, мачове от осмия кръг на efbet Лига:
Берое (Стара Загора) - Локомотив (Пловдив) - 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Абубакар Тунгара 64, 2:0 Абубакар Тунгара 90+4
Ботев (Пловдив) - Септември (София) - 3:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Елвис Ману 26, 2:0 Антоан Бароан 74, 3:0 Виктор Генев 81, 3:1 Симеон Александров 84
в събота:
Арда (Кърджали) - Славия
Локомотив 1929 (София) - Спартак (Варна)
в неделя:
Хебър (Пазарджик) - Пирин (Благоевград)
Ботев (Враца) - Левски
в понеделник:
Черно море (Варна) - Лудогорец (Разград)
ЦСКА-София - ЦСКА 1948
/АВ/
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