Берое победи Локомотив (Пловдив) с два гола на Тунгара

Първенство на България по футбол, мачове от осмия кръг на efbet Лига:

Берое (Стара Загора) - Локомотив (Пловдив) - 2:0 (0:0)

голмайстори: 1:0 Абубакар Тунгара 64, 2:0 Абубакар Тунгара 90+4

Ботев (Пловдив) - Септември (София) - 3:1 (1:0)

голмайстори: 1:0 Елвис Ману 26, 2:0 Антоан Бароан 74, 3:0 Виктор Генев 81, 3:1 Симеон Александров 84

в събота:

Арда (Кърджали) - Славия

Локомотив 1929 (София) - Спартак (Варна)

в неделя:

Хебър (Пазарджик) - Пирин (Благоевград)

Ботев (Враца) - Левски

в понеделник:

Черно море (Варна) - Лудогорец (Разград)

ЦСКА-София - ЦСКА 1948