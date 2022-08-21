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Септември София спечели срещу Берое на Националния стадион

Мирослав Димитров
Септември София спечели срещу Берое на Националния стадион
Септември София спечели срещу Берое на Националния стадион
София,  
21.08.2022 23:00
 (БТА)

Резултати и голмайстори от мачовете от седмия кръг в efbet Лига:

ЦСКА 1948 - Локомотив София - 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Ивайло Чочев 50, 2:0 Ангел Бастунов 77
червени картони: Александър Колев (ЦСКА 1948) 21, Карлос Франса (Локомотив Сф) 45+3

Септември София - Берое -  3:1 (2:1)
1:0 Симеон Александров 8, 2:0 Красиан Колев 44-дузпа, 2:1 Стив Траоре 45+2, 3:0 Димитър Костадинов 72

* пропусната дузпа: Абубакар Тунгара (Берое) 90+3

от събота:
Спартак Варна - Арда Кърджали - 1:3 (1:1)
голмайстори: 0:1 Тонислав Йорданов 22, 1:1 Никола Борисов 41, 1:2 Лъчезар Котев 56, 1:3 Иван Коконов 89

Левски - Хебър Пазарджик - 4:0 (3:0)
голмайстори: 1:0 Цунами 38, 2:0 Филип Кръстев 41, 3:0 Марин Петков 45+5-дузпа, 4:0 Георги Миланов 53

от петък:
Ботев Пловдив - Черно море - 3:4 (2:1)
голмайстори: 1:0 Антоан Бароан 8, 1:1 Закария Беншаа 19, 2:1 Антоан Бароан, 2:2 Матеуш Клементе 64, 3:2 Рой Херман 67, 3:3 Матиас Курьор 88, 3:4 Точукву Нади 90-автогол

в понеделник:
Славия - Ботев Враца

Пирин Благоевград - Лудогорец 

Локомотив Пловдив - ЦСКА-София - отложен

/МД/

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