Светлин Русев и Диляна Христова ще имат благотворителен концерт в Боровец

Цигуларят Светлин Русев и пианистката Диляна Христова ще изнесат благотворителен концерт в курортен комплекс Боровец на 17 октомври, съобщи музикантката.

Събитието е посветено на кауза с културна стойност – събиране на средства за реставрацията на стенопис на майстор-зографа Никола Образописов, разположен в Бельовата църква в Самоков.

Днес стенописът се намира в състояние, което налага спешна консервация и реставрация. Инициативата обединява местната общност, културни институции и дарители с цел осигуряване на необходимите средства и съхраняване на това духовно и художествено наследство за бъдещите поколения.

Програмата на концерта включва шедьоври от Сарасате, Джон Уилямс, Енрико Тосели, Сергей Рахманинов, Джейкъб Гейд, Джордж Гершуин, Фриц Крайслер, Скот Джоплин, Пучини и Зекиня де Абреу – разнообразен репертоар, който съчетава страст, емоция и виртуозност, разказва Диляна Христова.

На 16 октомври двамата музиканти ще изнесат благотворителен концерт в природна школа „Благодаря“ край самоковското село Ярлово. Входът е свободен, но местата са ограничени.