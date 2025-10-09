Светлин Русев и Диляна Христова ще имат благотворителен концерт в Боровец

site.btaСветлин Русев и Диляна Христова ще имат благотворителен концерт в Боровец
Цигуларят Светлин Русев и пианистката Диляна Христова ще изнесат благотворителен концерт в курортен комплекс Боровец на 17 октомври, съобщи музикантката.
Събитието е посветено на кауза с културна стойност – събиране на средства за реставрацията на стенопис на майстор-зографа Никола Образописов, разположен в Бельовата църква в Самоков.
Днес стенописът се намира в състояние, което налага спешна консервация и реставрация. Инициативата обединява местната общност, културни институции и дарители с цел осигуряване на необходимите средства и съхраняване на това духовно и художествено наследство за бъдещите поколения.
Програмата на концерта включва шедьоври от Сарасате, Джон Уилямс, Енрико Тосели, Сергей Рахманинов, Джейкъб Гейд, Джордж Гершуин, Фриц Крайслер, Скот Джоплин, Пучини и Зекиня де Абреу – разнообразен репертоар, който съчетава страст, емоция и виртуозност, разказва Диляна Христова.
На 16 октомври двамата музиканти ще изнесат благотворителен концерт в природна школа „Благодаря“ край самоковското село Ярлово. Входът е свободен, но местата са ограничени.
/ХК/
