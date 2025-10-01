Изложба „Свобода, демокрация, обединение“

1 октомври – 15 ноември 2025 г.

Библиотека на Нов български университет, II етаж

На 3 октомври 2025 г. отбелязваме 35 години от обединението на Германската демократическа република и Федерална република Германия. Един велик момент в историята на Германия, който е резултат от извървян дълъг следвоенен период, големи демонстрации в ГДР през есента на 1989 г., падането на Берлинската стена, официалното подписване на Договора за обединение на 3 октомври 1990 г. Изложбата от книги „Свобода, демокрация, обединение“ предлага възможност за задълбочено запознаване с исторически изследвания за разделянето на Германия, Студената война и Берлинската стена, мирната революция от 1989 г. и пътя към обединението, мемоари на участници и литература, вдъхновена от темата.

Съставената библиография към изложбата съдържа документи, които са част от традиционните и електронни колекции на Библиотеката. Всеки, който проявява интерес към нея, може да пише на имейл library@nbu.bg и ще я получи безвъзмездно до 15 ноември 2025 г. В избраната библиография има 63 библиографски описания и съдържа препратки към съдържания на книги в библиотечния каталог на НБУ. Включени са библиографски описания на книги от колекциите „eBook Academic Collection“ на EBSCO Taylor & Francis eBooks.

Наред с фундаментални исторически трудове са представени и сборници с речи, документи и анализи, сред които речта на Роналд Рейгън в Берлин през 1987 г., спомени на водещи политически фигури, както и академични конференции и изследвания върху демократичните промени в Европа след 1989 г. Сред представените заглавия са трудовете на Анелия Коева „Смелост за мир, смелост за промяна: Обединението на Германия 1990 г.“ (Парадигма, 2010), Елена Кюлюмова-Бояджиева „Развръзката 1989–1990: Обединението на Германия, Европа и Великите сили“ (Херон прес, 1999), Александър Спиридонов „Падането на Берлинската стена“ (УИ „Св. Климент Охридски“, 1995), както и изследването на Мери Фулбрук „Кратка история на Германия“ (Труд, 2011). Целта на изложбата е да насочи вниманието към значението на свободата и демокрацията като универсални ценности, към уроците на германското обединение и отражението му върху Европа и света. Представените издания позволяват на читателите да проследят пътя от разделението към обединението и да осмислят историческите събития в техния глобален контекст.

По изложба „Свобода, демокрация, обединение“ работи екип от библиотекари и специалисти, съставител на библиографията е Стефка Захариева, графичен дизайн на плаката – Георги Младенов.

