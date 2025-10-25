Подробно търсене

Григор Димитров ще играе срещу французин при завръщането си на корта на турнира от сериите "Мастърс" в Париж

Димитър Вельов
Григор Димитров ще играе срещу французин при завръщането си на корта на турнира от сериите "Мастърс" в Париж
Григор Димитров ще играе срещу французин при завръщането си на корта на турнира от сериите "Мастърс" в Париж
Григор Димитров снимка: AP/Kin Cheung
Париж,  
25.10.2025 08:46
 (БТА)

Григор Димитров ще играе срещу французина Джовани Мпечи Перикар първия кръг на турнира по тенис на твърда настилка в зала от сериите "Мастърс" в Париж с награден фонд 6 128 940 евро.

Първата ракета на България ще направи завръщане на корта след три месеца и половина лечение на контузия на гръден мускул. Той не е играл от началото на юли, когато получи травмата в четвъртия кръг на "Уимбълдън".

Заради отсъствието си 34-годишният хасковлия падна на 37-о място в световната ранглиста.

Българинът не се е срещал досега с 22-годишния Перикар, който е 33-и в класацията на АТП, а при успех на старта в дебютния им двубой във втория кръг той ще играе срещу победителя от срещата между номер 11 Даниил Медведев (Русия) и Хауме Мунар (Испания).

Димитров е вицешампион на турнира "Мастърс" в Париж през 2023 година.


 

/ДВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:24 на 25.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация