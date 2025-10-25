Подробно търсене

Илия Груев влезе като резерва при победа на Лийдс над Уест Хям

снимка: АР, John Walton
Лийдс,  
25.10.2025 08:57
 (БТА)

Илия Груев влезе като резерва за Лийдс при победата с 2:1 над Уест Хям в среща от 9-ия кръг на Висшата лига. Българският национал влезе в игра в 72-ата минута на мястото на Ао Танака, а малко по-късно получи жълт картон.

С този успех Лийдс вече има в актива си 11 точки и се изкачи до 13-тата позиция, а Лийдс е на 19-то място с 4 пункта.

Още в 3-ата минута Ноа Окафор беше оставен непокрит на далечната греда и отправи удар с глава, който Алфонс Ареола спаси. При добавката Брендън Аарансън прати топката в мрежата на Уест Хям за 1:0. В 15-ата минута Шон Лонгстаф центрира от корнер, а Джо Родън с глава удвои преднината на Лийдс. 

В 90-ата минута Боуен центрира, а Матеуш Фернандеш отклони топката в мрежата на домакините.


Срещи от Висшата лига на Англия, девети кръг: 

Лийдс – Уест Хям – 2:1

днес:
Челси – Съндърланд
Нюкясъл – Фулъм
Манчестър Юнайтед – Брайтън
Брентфорд – Ливърпул

неделя:
Арсенал – Кристъл Палас
Астън Вила – Манчестър Сити
Борнемут – Нотингам Форест
Уулвърхямптън – Бърнли
Евертън - Тотнъм

В класирането води Арсенал с 19 точки пред Манчестър Сити с 16 точки, Ливърпул и Борнемут по 15, Челси, Тотнъм и Съндърланд имат по 14, Кристъл Палас и Манчестър Юнайтед с 13, Брайтън и Астън Вила с 12 и други.

/БД/

Към 09:26 на 25.10.2025 Новините от днес

