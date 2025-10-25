Макс Ферстапен бе най-бърз във втората свободна тренировка за Гран При на Мексико Сити

Световният шампион Макс Ферстапен с „Ред Бул“ беше най-бърз във втората свободна тренировка за Гран При на Мексико Сити.

Нидерландецът пропусна първата сесия, а при първите бързи обиколки със средно твърди гуми най-бърз Шарл Льоклер с „Ферари“, който беше най-бърз в първата тренировка, а сега започна с 1.18,353 минути.

Когато пилотите се прехвърлиха на меките сликове за симулация на квалификационни обиколки отново Льоклер зададе темпото с 1.17,545 минути, но Ферстапен подобри постижението му с 0,153 секунди за 1.17,392 минути.

Трети във втората тренировка остана Андреа Кими Антонели с „Мерцедес“, който имаше дребен технически проблем в началото на сесията, заради който загуби малко време в бокса.

Топ 5 допълниха Ландо Норис с „Макларън“ и Люис Хамилтън с „Ферари“. Другият пилот на „Макларън“ Оскар Пиастри, който е и лидер в шампионата, завърши тренировката на 12-та позиция.