Подробно търсене

За последното денонощие в страната са ликвидирани 29 пожара

Росица Илиева
За последното денонощие в страната са ликвидирани 29 пожара
За последното денонощие в страната са ликвидирани 29 пожара
Снимка: Благой Кирилов/БТА, архив
София,  
25.10.2025 08:45
 (БТА)

В България през последното денонощие са ликвидирани 29 пожара, един човек е пострадал, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ПБЗН). Пожарните екипи са реагирали на 80 сигнала за произшествия.

С материални щети са възникнали 12 пожара, от които пет са били в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 17 пожара. Извършени са 46 спасителни дейности и помощни операции, от тях осем са били при катастрофи. 

Пострадала е жена на 21 години при пожар от запалени кабели до главно електрическо табло в коридора на жилищна кооперация. Произшествието е ликвидирано от Първа районна служба ПБЗН – Варна.

Лъжливите повиквания към пожарните екипи са били пет.

/РИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:23 на 25.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация