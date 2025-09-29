Драгана Павловска показва живопис между реалността и мита в изложбата „Груби факти“

С първата голяма самостоятелна изложба на художничката Драгана Павловска - „Груби факти“ столичната галерия Credo Bonum открива новия си есенен сезон. Експозицията ще бъде открита на 29 септември и ще продължи до 18 октомври, съобщават домакините.

По думите на екипа живописта на Драгана Павловска носи необикновена сила, предава реалността по магически, свръхестествен и приказен начин, който я прави безпощадно истинска.

„Рисувам онова, което не мога да изразя по друг начин. Усещанията, произтичащи от неизбежността на заплитането ни в тази парадоксална сцена, наречена „реалност“, може би са именно това – необясними. Създавам изкуство не за да питам, нито за да предлагам решения, а просто за да покажа. Визуалният език, изграден от символика, магически реализъм, препратки към ситуации и феномени, както и самата работа с боята, ми помагат да материализирам този стремеж. Засега“, казва авторката.

Драгана Павловска е родена през 1996 г. във Виница, Северна Македония. Творческата ѝ практика е насочена основно към наративната фигурална живопис, на границата между реалистичното и фантастичното, където образът се превръща в основа за изследване на човешкото състояние. Завършва катедра „Живопис“ в Националната художествена академия през 2020 г. в класа на проф. Андрей Даниел. В момента живее и работи в София, България.

