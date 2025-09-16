Филм проследява тримесечната програма „Аз съм тук“ с хора на възраст между 60 и 85 години

Може ли изкуството да променя животи, да укрепва физическото и емоционалното здраве, да свързва поколенията и да предотвратява социалната изолация. С тези въпроси започва документалният филм „Аз съм тук“, който ще бъде показан тази вечер на театралната сцена на Vidas Art Arena, съобщават от Fest Team.

Филмът проследява тримесечната програма на проекта „Аз съм тук“, реализирана през 2024 година, в която се включват хора на възраст между 60 и 85 години. Под ръководството на професионални преподаватели, участниците се впускат в уроци по танци – преживяване, което носи не само движение, но и нови приятелства, увереност и сила да започнеш отначало. Наред с оздравителното движение, програмата включва и кино прожекции, дискусии и социални иновации. Първата от тях е въвеждането на „културен паспорт“ – система за социален кредит, която за първи път в България осигурява на участниците безплатен достъп до над 60 културни събития от програмата на Vidas Art Arena, коментират от Fest Team. Друга новост е и междугенерационно обучение чрез танц, в което младежи от Dance Station стават ментори и партньори на възрастните участници.

В хода на проекта режисьорският екип – съставен от Надежда Дичева, създател на филма и програмата „Аз съм тук“, и Иван Боров – събира лични интервюта с участници и техните преподаватели. В тях те разказват за промяната, която танцът внася в живота им, за откриването на нов смисъл и за преодоляването на усещането за „дългото време на старостта“ в България. „Аз съм тук” е филм за смелостта да бъдеш видим, за нуждата да се грижиш за себе си и за важността на културната принадлежност във всяка възраст, коментират от екипа, който след прожекцията ще предложи дискусия с гости и публика – възможност за обмен на идеи и опит по темите за активното стареене, социалната интеграция и ролята на изкуството като социален инструмент.

Документалният филм е част от проекта за достъп до изкуство „Аз съм тук“, реализиран със съдействието на Fest Team и Vidas Art Arena. Филмът е заснет на български език с български субтитри, а входът за прожекцията е свободен. Инициативата е част от програмата за корпоративна социална отговорност на Fest Team.

