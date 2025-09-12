Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен открива новия си сезон под мотото „Интерактивно пътешествие в света на изкуството“.

Директорът на институцията Маргарита Пенева обясни за БТА, че основният акцент е върху подобряване на посетителското преживяване чрез съвременни технологични решения и образователни подходи, които да стимулират активното възприятие.

Сред акцентите в програмата са нови временни изложби, творчески ателиета за деца и възрастни, както и обновени постоянни експозиции. „Те разширяват възможностите за диалог между изкуство и съвремие и изграждат едно пълнокръвно посетителско преживяване“, подчертава Пенева.

Новостите тази година включват изцяло обновени експозиции, съобразени със съвременните музейни стандарти, както и официалното откриване на постоянната експозиция „Западноевропейска графика XIX–XX век“ в „Узунова къща“. Тя е допълнена с технологични нововъведения, образователни продукти и тематична сувенирна линия. Екипът на галерията също активно публикува в научни и научно-популярни издания и участва във форуми, посветени на културното наследство. Разширява се и образователната дейност, като тази година по-силен акцент се поставя върху работата с възрастни и сътрудничеството с училища и институции.

По отношение на подбора на автори Пенева отбелязва, че институцията е отворена към разнообразни идеи и предложения – както от местни, така и от външни творци. „Стремим се да отдаваме превес на местните и прохождащи артисти, както и на кураторски проекти, представящи нов прочит на художественото наследство“, уточнява тя.

За момента не е предвидено участие на млади или непознати художници, но директорът споделя, че в плановете за 2026 г. има желание да бъдат включени автори от региона и страната.

Новият сезон ще бъде съпроводен и от поредица специални събития – арт ателиета за деца и възрастни, свързани с изложбената програма и постоянните експозиции. Пространствата на галерията ще се използват и от местни творци и специалисти за разнообразни инициативи. „Тези събития предоставят ценната възможност за пряк контакт с изкуството и съответно всестранно обогатяване за жители и гости на града“, казва Пенева.

Според нея публиката на галерията се променя осезаемо – става все по-разнообразна, но и по-взискателна. Интересът на младите и на туристите расте, като все по-често посетителите търсят интерактивност, нови знания и активно общуване с изкуството. „Основната ни цел е всеки посетител да сътвори своето лично преживяване, докосвайки се до изкуството“, обобщава директорът.

В по-дългосрочен план галерията залага на разширяване на партньорствата и междуинституционалните контакти, както и на утвърждаването си като регионален център за изкуство и културни иновации. „Вярваме, че развитието ще бъде белязано от баланс между традиция и иновация“, допълва Пенева. Активно се работи и по създаването на нови сътрудничества с културни и образователни институции в региона и страната.