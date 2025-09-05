Град Борово ще отбележи празника си с концерти и фолклорен фестивал

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Русе Мартин Пенев
Град Борово, област Русе, ще отбележи празника си - 5 септември, с разнообразна програма. Снимка: Мартин Пенев/БТА
Борово,  
05.09.2025 07:31
Град Борово, област Русе, ще отбележи празника си - 5 септември, с разнообразна програма. Това съобщи за БТА кметът на населеното място Валентин Панайотов. 

Програмата включва щафетни игри, стънт шоу - атрактивно управление на мотоциклети, демонстрации на бойно японско изкуство, а вечерта ще завърши с концерт на фолклорен ансамбъл "Жарава" и на певицата Петя Панева, както и със заря. 

Празничната програма продължава и през почивните дни (6 и 7 септември), когато ще се състои осемнайсетото издание на международния фолклорен фестивал "От Дунав до Балкана". В него се очаква да се включат повече от 1200 изпълнители. 

БТА припомня, че с указ от 5 септември 1984 г. село Борово, образувано от сливането на селата Горна Манастирица и Горазд, е обявено за град. Общинският съвет в Борово обявява през 1999 година 5 септември за Ден на община Борово. 

