С отслужване на литургия от Неврокопския митрополит Серафим църквата „Успение Богородично“ в село Огняново ще отбележи Голяма Богородица

С отслужване на тържествена литургия от Неврокопския митрополит Серафим и курбан за здраве църквата „Успение Богородично“ в село Огняново ще отбележи Голяма Богородица. Това съобщи за БТА отец Тодор, свещеник в храма.

Отец Тодор допълни, че на този ден се навършват 190 години от построяването на църквата. „Това е една бележита годишнина, която за местните хора е голям успех, тъй като през различните периоди хората са се опитвали да изградят и съхранят храма“, отбеляза той. С благословението на дядо Серафим през последните години са извършени редица основни ремонти – покривът, фасадата, дограмата и други, с помощта на митрополията, дарители и местни жители, подчерта свещеникът.

По думите му, християнският дух се пази, за да се съхрани църквата, която, според него, ще остави добра следа за хората и за поколенията напред.

Отец Тодор разказа, че църквата е построена през 1835 г. от местното население. Предполага се, че по това време в селото са живели много заможни хора и богати фамилии, тъй като храмът е издигнат само за няколко години. Вътрешността е изрисувана по колоните, а на тавана има големи икони на Свети Илия и Свети Архангел Михаил.

След светата литургия и водосвет благодарствената храна ще бъде риба. „Очакваме както местни жители, така и хора от околните села, както и много почиващи, които идват да уважат празника“, добави той.

Отец Тодор уточни, че служи в църквата от близо две години, след като отец Димитър е починал. „Аз продължих неговото дело и довърших започнатото с помощта на Неврокопската света митрополия, дарители и местни хора, които се включиха в инициативи, за да може църквата да бъде възстановена и да изглежда като величествен храм, който ще съхраним“, завърши свещеникът.