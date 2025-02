Venom Inc. идва за първи път в България

Venom Incorporated или Venom Inc. – групата, създадена през 2015 г. от членове на легендарната Venom, идва за първия си концерт у нас. Събитието е на 14 май в Joy Station, съобщават организаторите от „София мюзик ентръпрайсис“ (СМЕ).

В момента Venom Inc. включва основателят на групата Тони Долан (Demolition Man, вокали и бас китара), Карън Мърфи (Beleth, китара) и Марк Джаксън (JXN, барабани). Датата в София е част от турнето Beyond The Black в подкрепа на албума There’s Only Black (2022).

Специален гост е бразилската дет метъл формация Krisiun, а официален съпорт са поляците от Hate и чилийците от Ater.

/ДД