Варна отбелязва празника си Свето Успение Богородично с тридневна програма

Варна отбелязва днес празника си Свето Успение Богородично, а Общината организира тридневна програма за него. С решение на Общинския съвет Денят на Варна е неработен и неприсъствен. Събитията ще бъдат на различни локации в града и ще са със свбоден вход, съобщават от местната администрация.

По традиция 15 август ще започне с отслужването на тържествена света литургия в катедралния храм в града. След това ще бъде издигнат флагът на Варна.

Навръх празничния ден са планирани два големи концерта, които ще се проведат на сцената около Пантеона в Морската градина. Звездата в празничното шоу ще бъде световно известният DJ BoBo, който ще включи в изявата си пред публиката хореография, светлинни ефекти и мултимедийни визуализации.

Солисти и оркестърът на Държавната опера във Варна също се включват в празничната програма. Те ще поднесат на публиката едночасов концерт на централния площад „Независимост“, където ще звучат емблематични откъси от творби на Бизе, Верди, Пучини, Гуно, Сен-Санс, Щраус, Лехар, Офенбах и Делиб.

Кулминацията на празника на 15 август ще бъдат лазерно мултимедийно шоу и заря, която ще се проведе на Първа буна.

По традиция в Деня на Варна ще се проведе и церемонията по награждаване с почетни звания и отличия на видни общественици. Както БТА предаде, тази година званието „Почетен гражданин на Варна“ ще получат четирима души.

От днес Варна има и нов онлайн портал, който обединява информацията за всички културни и обществени събития в града. Платформата ще се попълва от културни институции и организации, които организират обществени прояви.

Утре (16 август) сцената на Пантеона ще събере почитателите на съвременната музика, за които ще пеят Атанас Колев, Боро Първи, Tino, Атанас Кателиев, Симона Статева, Виктория Благоева и други. На същата дата, но в Летния театър, публиката ще има възможност да чуе Валя Балканска, трио „Фида“, фолклорен ансамбъл „Варна“, както и изпълненията на възпитаниците на няколко детски и младежки школи.

В програмата по случай празника на града са предвидени и много спортни събития. Публиката ще има възможност да аплодира участниците в международна ветроходна регата „Кор Кароли“, да участва в демонстрации и състезания на плажа в квартал „Аспарухово“ в рамките на „Морски фест 2025“.

В рамките на тридневните празненства попада и футболното дерби на Варна между Спартак 1918 Варна и Черно море, което ще се проведе утре (16 август) от 19:00 часа.

Съорганизатори на празничната програма са Военноморските сили и Варненската и Великопреславска света митрополия.

Паркирането днес в синята зона в града ще бъде безплатно, но шофьорите трябва да спазват правилата за спиране, тъй като нарушителите ще бъдат санкционирани, а при необходимост колите ще бъдат принудително премествани. За около час ще бъде спряно движението на площад "Св.св. Кирил и Методий" в района на Катедралния храм заради отбелязването на празника и провеждането на ритуала по издигане флага на града.