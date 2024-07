Bring me the Horizon "запалиха" сцената на Hills Of Rock 2024, над 10 хиляди души пяха заедно с британската банда

Вторият ден от тазгодишното издание на фестивала Hills Of Rock в Пловдив отново събра многохилядна публика и подари още повече незабравими емоции. Организаторите на събитието са Fest Team. Гостите можеха да изберат всяка от трите сцени, на които в петък излязоха общо 18 популярни изпълнители.

На сцена "Строежа" музикалното събитие започна с изпълнение на финландската хеви метъл група Amoral, а след нея публиката имаше шанса да чуе родната хардкор банда O.H. Малко по-късно отново на "Строежа" се качи софийското хип-хоп трио Жлъч, Григовор и Гена, които сами определят стила си като "авангарден рап". Веднага след тях на сцената излезе българската група Expectations, а след нея публиката посрещна и бандата Last Hope. Музикантите от Last Hope завладяха меломаните с интересни изпълнения, в които бяха вплетени мотиви от стиловете метъл, хип-хоп и рап. Последните две групи, които излязоха на "Строежа" бяха "Кокоша глава" и "Контрол", които оправдаха очакванията на любителите на пънк и рок музиката.

Сцена "На тъмно" пък беше завладяна от пет български банди. Първи на нея излязоха Coven 5, последвани от Overhook, които са известни с необичайното си музикално звучене. Музикантите от Overhook показаха на феновете си, че умело могат да съчетаят стиловете алтернативен рок, метъл, рап, фолклор и поп в песните си. Следваща в програмата на сцена "На тъмно" беше софийската банда Toy Letters. Те също показаха как се миксират коренно различните стилове ска, пънк, реге, фънк и хип-хоп, преплетени нотки от балкански ритми. Малко по-късно сцена "На тъмно" беше превзета от алтернативната рок банда Cool Den, които изненадаха своята публика със забавни текстове и танцувален аранжимент на песните си, а неизчерпаемата енергия на вокала Никола Симеонов завладя гостите. След Cool Den на сцената излязоха музикантите от българската рок група Sevi, а вечерта на сцена "На тъмно" беше закрита от чешката банда N.O.H.A., която накара цялата публика да стане на крака и да затанцува под ритъма на екзотичен микс от музикални стилове.

Главната сцена на Hills Of Rock 2024 за втори пореден ден предостави на меломаните впечатляваща листа от изпълнители, които подгряваха публиката чак до излизането на хедлайнерите на вечерта - британската рок банда Bring Me The Horizon. Преди да настъпи кулминацията обаче на централната сцена се изявиха музикантите от американската банда Frail Body. След тях на сцената се качи немската група Ghostkid. С ексцентричната си визия и метъл звучене те подариха на почитателите си зрелищен спектакъл. Веднага след това публиката посрещна още една американска банда - Baroness, които изненадаха зрителите с песни в стил прогресив метъл. Непосредствено преди да настъпи кулминацията на вечерта, на сцената излязоха музикантите от шведската банда Imminence, които омагьосаха публиката с метъл звучене, комбинирано с цигулката на фронтмена Еди Берг.

Bring Me The Horizon оправда очакванията на публиката и се превърна в хита на втората вечер на фестивала. Това беше първото участие у нас на бандата, номинирана за "Грами" и награда БРИТ. Вокалистът на британската група Оли Сайкс изпълни най-популярните парчета и накара публиката да запее. В средата на концерта до Сайкс застана млада жена, която запя заедно с него на сцената. Вокалистът представи момичето като Гери и обяви, че е рожденичка, а той иска да ѝ подари най-хубавия подарък. Изненадите за публиката обаче не приключиха дотук. Преди групата да изпълни известното си парче Parasite Eve, на сцената на Hills Of Rock излязоха прочутите изпълнители от "Мистерията на българските гласове", които изпълниха на живо интрото на популярната песен. След края на концерта Bring Me The Horizon бяха извикани на бис от многохилядната публика. Финалното им изпълнение беше изпратено с бурни аплодисменти, а искри и огньове обсипаха сцената, докато музикантите се сбогуваха с българската публика. "България, вие сте невероятни", повтори многократно вокалът Оли Сайкс.

Тази вечер Hills Of Rock продължавa с концерт на металистите от шведската група Amon Amarth, които ще бъдат хедлайнери на третата фестивална вечер. Освен Amon Amarth посетителите на Hills Of Rock 2024 ще чуят още 15 родни и чуждестранни банди.