Sofia Art Institute ще предлага образование по всички видове изкуства

Sofia Art Institute ще предлага образование по всички видове изкуство, на възможно най-високо ниво, а адаптирани версии на неговите програми ще намират своето приложение из цяла България, достигайки до още повече деца, които до този момент са имали по-малко възможности за достъп до изкуство. Това казва Венета Нейнска, артистичен директор на новата организация за култура и изкуство.

Откриващото събитие е на 18 ноември в Драматичния театър в Пловдив. Там ще бъде представен мултидисциплинарният спектакъл „Там, където не сме“ с участието на Венета Нейнска – пиано, актрисата Дария Симеонова и балетистите Виктория Петрова и Васил Дипчиков.

„В това огромно начинание, в което гледаме напред с многогодишен хоризонт, се впускам без никакво съмнение и с непоклатима вяра в неговия смисъл и ценност. Защото в тази грандиозна задача съм рамо до рамо с неуморимите и невъобразимо смели Mариела Цекова и Весела Петрова, с които вече имаме зад гърба няколко успешно осъществени проекта“, казва още Нейнска.

/ДД