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Sofia Art Institute ще предлага образование по всички видове изкуства

Sofia Art Institute ще предлага образование по всички видове изкуства
Sofia Art Institute ще предлага образование по всички видове изкуства
Sofia Art Institute, визия: Sofia Art Institute
София,  
23.10.2023 17:21
 (БТА)

Sofia Art Institute ще предлага образование по всички видове изкуство, на възможно най-високо ниво, а адаптирани версии на неговите програми ще намират своето приложение из цяла България, достигайки до още повече деца, които до този момент са имали по-малко възможности за достъп до изкуство. Това казва Венета Нейнска, артистичен директор на новата организация за култура и изкуство.

Откриващото събитие е на 18 ноември в Драматичния театър в Пловдив. Там ще бъде представен мултидисциплинарният спектакъл „Там, където не сме“ с участието на Венета Нейнска – пиано, актрисата Дария Симеонова и балетистите Виктория Петрова и Васил Дипчиков.

„В това огромно начинание, в което гледаме напред с многогодишен хоризонт, се впускам без никакво съмнение и с непоклатима вяра в неговия смисъл и ценност. Защото в тази грандиозна задача съм рамо до рамо с неуморимите и невъобразимо смели Mариела Цекова и Весела Петрова, с които вече имаме зад гърба няколко успешно осъществени проекта“, казва още Нейнска.

/ДД

/РБ/

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