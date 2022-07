АНА-МПА: HIAS - важна стъпка за свързването на гръцката научна диаспора с Гърция

Встъпителният симпозиум на Гръцкия институт за напредничави изследвания (HIAS) се проведе в петък, 7 юли, във фондация „Eugenides“. На събитието присъстваха изтъкнати учени и инженери от Гърция и гръцката диаспора, както и предприемачи, ректори на университети и политици. Това предаде специално за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

В писмено приветствие президентът на Република Гърция Катерина Сакеларопулу подчерта важността на това Гърция да се ориентира към науката и иновациите, за да привлече повече хора на ума.

Новоназначеният посланик на САЩ в Гърция Джордж Цунис поздрави присъстващите и подчерта нарастващите научни и иновационни връзки между Съединените щати и Гърция и новите споразумения за наука и технологии между двете страни.

В края на откриването президентът на HIAS Петрос Кумуцакос (Харвард) представи дейностите и стратегическите цели на HIAS. Той подчерта усилията на HIAS в близко бъдеще да бъде създаден физически "дом" в Гърция за учените от диаспората.

Симпозиумът беше посветен на четири теми: инженерно и научно образование; енергия и климат; изкуствен интелект и компютри; иновации и предприемачество в Гърция. Бяха представени няколко идеи за укрепване на мостовете между изследователите в Гърция и диаспората с акцент върху по-младите поколения.

Основният лектор по темата за инженерното и научното образование Дийн Янис Йортсос (USC) очерта визия за справяне с големите предизвикателства, които могат да стимулират реформите в научните изследвания и образованието в Гърция и да вдъхновят по-младите поколения. Перикъл Миткас (Гръцки орган за висше образование) посочи предизвикателствата в свързването на образованието и индустрията, докато Апостолис Димитропулос (генерален секретар на Министерство на образованието) представи програми за отваряне на гръцките университети към международния опит. Маргарита Чли (ETHZ) подчерта необходимостта от ребрандиране на Гърция като водеща дестинация за научни изследвания, образование и иновации, а ректорът Сотиропулос (Вирджински университет на Британската общност) подчерта необходимостта от проектно-ориентирано образование, насочено към социални въпроси.

В панела „Енергия и климат“ основният лектор Анна Стефанопулу (Университет на Мичиган) представи визия за електрификация в автомобилния сектор и напредналата технология за батерии. Тя подчерта, че Гърция има най-стария транспортен парк в ЕС и предложи електрификация на градския транспорт. Панелът на Майкъл Караманис (Бостънски университет), Ефи Фофула-Георгиу (Калифорнийски университет в Ървайн), Александър Мицос (ТУ Аахен) и Атанасиос Ненес (EPFL) наблегна на проблеми, вариращи от електрически фериботи, свързващи гръцките острови, възобновяеми енергийни източници, научно обосновани отговори на пожар , както и необходимостта от справяне с опасностите за здравето от дим от пожари и изгаряне на дърва в Гърция.

Основният лектор в областта на изкуствения интелект и компютрите Джоузеф Сифакис (CNRS) разсъждава върху необходимостта от преосмисляне на изкуствения интелект в контекста на инфраструктурите и инженерните системи. Тимос Селис (Изследователски отдел на Архимед) представи новия изследователски институт Архимед, а Петрос Марагос (NTUA) представи HERON, нов изследователски институт по роботика, който беше иницииран от проучване на HIAS. Констанция Александру (Кипърски университет) говори за компютърните науки като възможност за интердисциплинарно образование и изследвания в Гърция и ролята на компютрите за изкуствения интелект.

Алберт Бурла (главен изпълнителен директор, Pfizer) поздрави панела за иновации и анализира големите инвестиции в научноизследователска и развойна дейност на Pfizer в Гърция, които са катализирали по-широки ангажименти с академичните и изследователски екосистеми.

Основната реч на Нектариос Тавернаракис (U. of Crete, FORTH) беше за предизвикателствата при превръщането на изследванията в иновации в ЕС и Гърция и очерта структурата на „Хоризонт Европа“, която има специфични механизми за осъществяване на това. Спирос Артаванис-Цаконас (Харвард) подчерта значението на фундаменталните изследвания и необходимостта от по-добра координация при финансирането на научните изследвания като крайъгълен камък за предприемачеството и иновациите. Янис Йоанидис (U of Athens) подчерта необходимостта от обучение на студентите по иновации в началото на висшето им образоваине. Никос Парагиос (Paris Saclay и TheraPanacea) подчерта как Франция чрез няколко стратегически правителствени интервенции даде възможност на академиците да превърнат фундаменталната наука в стартиращи начинания. Получената иновационна екосистема е произвела повече от 30 еднорога за период от 5 години.

Василис Папаконстантину (MIT Enterprise Forum) представи идеи за това как да се подобри работата в мрежа между новатори по целия свят. Симпозиумът беше обобщен от Андреас Будувис (ректор на NTUA), който разсъждава върху бъдещите действия за HIAS.

