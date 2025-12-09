Комедията на Яна Титова „Брънч за начинаещи“ има официален трейлър

Комедията „Брънч за начинаещи“ на режисьора Яна Титова вече представи първия си официален трейлър и обяви дата за гала премиера, която ще бъде открита за всички почитатели на българското кино. Филмът тръгва по кината на 13 февруари 2026 г., а малко преди това зрителите ще имат възможност да станат част от неговата първа специална прожекция – в компанията на актьорите и създателите, съобщават от екипа на продукцията.

„Брънч за начинаещи“ събира на екран Александра Сърчаджиева, Орлин Павлов, Валентина Каролева, Стилиян Стоянов, Жаклин Дочева, Ая Алексиев и Алина Данчева. Към звездната компания се присъединяват и Стоян Дойчев, Стефан Вълдобрев, както и добре познатите Павел Колев, Ицака и Филип Буков. Музиката е дело на Владимир Ампов – Графа.

Продукцията е дело на No Blink | Pictures с продуценти Александър Алексиев и Николай Стоичков, в копродукция с NOVA. Историята проследява Крум (Орлин Павлов) и Жана (Валентина Каролева) – създатели на иновативния смарт часовник „Жани“, които организират ключов бизнес брънч за потенциален инвеститор. Плановете им обаче се обръщат с главата надолу след появата на ексцентричната Росена (Александра Сърчаджиева) и нейното семейство. Следват кулинарни катастрофи, семейни сблъсъци и комични ситуации, в които героите откриват, че стремежът към перфекционизъм не винаги води до щастие, разказват от екипа.

/ВСР