Програмата „Ноемврийски музикални дни“ е акцент в културния календар на Перник за този месец

Разнообразие от изложби, театрални постановки, концерти и литературни вечери предлага културният календар на Перник през ноември. От общинската администрация съобщават, че и тази година акцент ще бъдат традиционните „Ноемврийски музикални дни“.

През целия месец в изложбената зала на Обединения детски комплекс ще бъде представена експозицията „Вдъхновения от миналото“, включваща творби на школите по живопис, изобразително и приложно изкуство.

Още утре галерия „Марин Гогев“ ще посрещне почитателите на литературата с премиерата на книгата на Димитър Драганов „Русокоса съдба“. Същата вечер на сцената на Общински театър „Боян Дановски“ зрителите ще се забавляват с комедията „Прецакани“ от Ерик Чапъл, с участието на Асен Блатечки и Койна Русева.

На 4 ноември Регионалният исторически музей ще открие мобилната изложба „Градът на черното злато“, а ден по-късно театърът ще представи гостуващия спектакъл „Заклеваш ли се в децата“.

Сред основните акценти е отбелязването на 140 години от Сръбско-българската война – тематична изложба, която ще бъде открита на 6 ноември в музея. В същия ден Балетната школа към ОДК ще представи детската постановка „Цветята на малката Ида“.

Фестивалът „Ноемврийски музикални дни“ ще започне на 9 ноември с матине концерт с участието на Камерен оркестър „Орфей“, дамски вокален ансамбъл „Агапе“ и лауреати от XIX Международен конкурс за млади изпълнители.

Програмата продължава с постановката „Железният светилник“ (11 ноември) и юбилейния концерт „50 години Камерен оркестър Орфей“ (17 ноември). Сред литературните акценти са представянията на книгите „Славчо Пирчев: Битолският войвода от Брезник“ (18 ноември) и „Билет за връщане“ (20 ноември).

На 21 ноември Камерният смесен хор „Иван Топалов“ ще изнесе концерт по случай Деня на християнското семейство, а вечерта театърът ще представи премиерата на спектакъла „Кръв“.

В края на месеца публиката ще може да види комедията „Двама чисто голи мъже“ (23 ноември), концерт на Георги Христов (25 ноември) и редица музикални събития в рамките на фестивала, сред които „Фолклорът: настояще и бъдеще“ и концерт на възпитаници от ОДК.

Културният месец ще завърши на 28 ноември със заключителен концерт на Духовия оркестър с диригент д-р Трифон Трифонов и солисти от Нов български университет, с който официално ще бъде закрита програмата на „Ноемврийски музикални дни“.