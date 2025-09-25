Над 30 на сто от работодателите у нас декларират, че недостигът на труд е фактор, който ограничава икономическата активност на предприятията, съобщи експерт

Подробно търсене

Екатерина Тотева
БТА, София (25 септември 2025) Национална кръгла маса "Функционално устойчива миграция и интеграция в България" се провежда в "Гранд Хотел София". Организатори на събитието, в което участват представители на държавната и местната власт, международни организации, неправителствени организации, академични среди, браншови организации и работодатели с отношение към интеграцията на работна ръка в България, са Българската търговско-промишлена палата и Центърът за предприемачество и управленско развитие (CEED Bulgaria).Снимка: Христо Касабов/БТА (ВЯ)
София,  
25.09.2025 11:44
 (БТА)

Тридесет на сто от работодателите, даже повече, според проучване на Националния статистически институт, декларират, че недостигът на труд е фактор, който практически ограничава икономическата активност на предприятията, каза Искрен Ангелов, директор на Дирекция "Политики на пазара на труда" в Министерството на труда и социалната политика, по време на Национална кръгла маса по проект "Функционално устойчива миграция и интеграция в България". Партньори по проекта са Българската търговско-промишлена палата и Центърът за предприемачество и управленско развитие. Проектът е финансиран от европейския Фонд "Убежище, миграция и интеграция". 

При вноса на кадри от трети страни трябва да има баланс между икономическия и социален интерес, стана известно от думите на експерта. Човешкият капитал има мисли, чувства, планове и има собствена мобилност и това е нещо, което няма как да пренебрегнем, каза Ангелов.

Сред проблемите при вноса на работници той посочи това дали те остават в страната, какво е миналото им и колко време отнемат процедурите по внос. Той разказа за среща с властите на Киргизстан и тяхната структура, която отговаря за националната сигурност, които са поставили въпроса при вноса на работници какви проверки трябва да бъдат извършени и как да си сътрудничат службите, за да не се внасят работници, свързани с някакъв вид престъпна дейност.

 

/ВЙ/

