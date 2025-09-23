Над 20 процента от електричеството в Европа през изминалото денонощие са осигурени от вятърна енергия

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 21,6 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 17,8 процента от общото количество електроенергия (1,234 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 3,9 процента (269 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Финландия (55 процента), Швеция (49,2 на сто) и Дания (47 процента).

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (289 гигаватчаса), Франция (170,3 гигаватчаса) и Швеция (157,1 гигаватчаса), сочи още справката.