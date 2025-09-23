Подробно търсене

Над 20 процента от електричеството в Европа през изминалото денонощие са осигурени от вятърна енергия

Камелия Цветанова
Над 20 процента от електричеството в Европа през изминалото денонощие са осигурени от вятърна енергия
Над 20 процента от електричеството в Европа през изминалото денонощие са осигурени от вятърна енергия
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
23.09.2025 08:46
 (БТА)

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 21,6 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 17,8 процента от общото количество електроенергия (1,234 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 3,9 процента (269 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Финландия (55 процента), Швеция (49,2 на сто) и Дания (47 процента).

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (289 гигаватчаса), Франция (170,3 гигаватчаса) и Швеция (157,1 гигаватчаса), сочи още справката.

/БП/

Свързани новини

12.09.2025 08:22

Вятърната енергия осигури над една четвърт от електричеството в Европа през изминалото денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 25,1 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers. Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 20,9 процента от общото
11.09.2025 08:50

Над 15 процента от електричеството в Европа е осигурено от вятърна енергия през изминалото денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 15,6 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers. Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 13,7 процента от общото

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:27 на 23.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация