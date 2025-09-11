Над 15 процента от електричеството в Европа е осигурено от вятърна енергия през изминалото денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 15,6 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 13,7 процента от общото количество електроенергия (995 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 1,9 процента (138 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Литва (54,5 процента), Ирландия (45,6 на сто) и Португалия (39,9 процента).

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Испания (200,1 гигаватчаса), Франция (120,5 гигаватчаса) и Германия (78,9 гигаватчаса), сочи още справката.