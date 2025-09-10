Подробно търсене

Вятърната енергия осигури над 8 на сто от електричеството в Европа през изминалото денонощие

Камелия Цветанова
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
10.09.2025 07:36
 (БТА)

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 8,3 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 7,5 процента от общото количество електроенергия (544 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 0,8 процента (55 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Португалия (35,3 процента), Ирландия (34,2 на сто) и Литва (31,9 процента).

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Испания (125,3 гигаватчаса), Германия (78 гигаватчаса) и Франция (43,9 гигаватчаса), сочи още справката.

/БП/

