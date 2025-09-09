Близо 10 процента от електричеството в Европа е осигурено от вятърна енергия през изминалото денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 9,9 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 8,6 процента от общото количество електроенергия (606 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 1,3 процента (93 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Ирландия (31,4 процента), Португалия (31,3 на сто) и Дания (23,7 процента).

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Испания (139,5 гигаватчаса), Германия (138,6 гигаватчаса) и Франция (46,5 гигаватчаса), сочи още справката.