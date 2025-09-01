Подробно търсене

Над 15 процента от електричеството в Европа е осигурено от вятърна енергия през изминалото денонощие

Камелия Цветанова
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
01.09.2025 09:11
 (БТА)

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 15,2 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 12,4 процента от общото количество електроенергия (719 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 2,8 процента (163 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Португалия  (49,2 процента),  Испания (28 на сто) и Австрия (24,9 процента).

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (193,3 гигаватчаса), Испания (156,8 гигаватчаса) и Франция (88 гигаватчаса), сочи още справката.

/ИЦ/

