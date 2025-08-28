Над 10 процента от електричеството в Европа е осигурено от вятърна енергия през изминалото денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 10,9 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 9,6 процента от общото количество електроенергия (689 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 1,4 процента (87 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Ирландия (45,7 процента), Португалия (36,1 на сто) и Гърция (28,6 процента).

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (175,1 гигаватчаса), Испания (100,9 гигаватчаса) и Франция (60,5 гигаватчаса), сочи още справката.