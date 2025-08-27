Вятърната енергия осигури над 9 процента от електричеството в Европа през изминалото денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 9,3 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 7,6 процента от общото количество електроенергия (542 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 1,7 процента (124 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Ирландия (42,4 процента), Нидерландия (22,5 на сто) и Португалия (21,7 на сто).

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (107,8 гигаватчаса), Франция (81 гигаватчаса) и Испания (75,9 гигаватчаса), сочи още справката.