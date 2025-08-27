Подробно търсене

Вятърната енергия осигури над 9 процента от електричеството в Европа през изминалото денонощие

Камелия Цветанова
Вятърната енергия осигури над 9 процента от електричеството в Европа през изминалото денонощие
Вятърната енергия осигури над 9 процента от електричеството в Европа през изминалото денонощие
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
27.08.2025 12:31
 (БТА)

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 9,3 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 7,6 процента от общото количество електроенергия (542 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 1,7 процента (124 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Ирландия (42,4 процента), Нидерландия (22,5 на сто) и Португалия (21,7 на сто).

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (107,8 гигаватчаса), Франция (81 гигаватчаса) и Испания (75,9 гигаватчаса), сочи още справката.

/ВЙ/

Свързани новини

26.08.2025 10:18

Над 10 процента от електричеството в Европа е осигурено от вятърна енергия през изминалото денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 10,4 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers. Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 9,5 процента от общото
25.08.2025 12:02

Вятърната енергия осигури 14 процента от електричеството в Европа през изминалото денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 14,2 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers. Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 12,7 процента от общото

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:48 на 27.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация