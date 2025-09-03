Подробно търсене

Вятърната енергия е осигурила над 15 на сто от електричеството в Европа през изтеклото денонощие

Камелия Цветанова
Вятърната енергия е осигурила над 15 на сто от електричеството в Европа през изтеклото денонощие
Вятърната енергия е осигурила над 15 на сто от електричеството в Европа през изтеклото денонощие
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
03.09.2025 08:09
 (БТА)

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 15,3 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 12,9 процента от общото количество електроенергия (907 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 2,4 процента (170 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Литва (39,1 процента), Нидерландия (28,4 на сто) и Швеция (25,2 процента).

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени във Франция (196,6 гигаватчаса), Германия (163,4 гигаватчаса) и Испания (123,7 гигаватчаса), сочи още справката.

/БП/

Свързани новини

02.09.2025 10:35

Вятърната енергия осигури 13 процента от електричеството в Европа през изминалото денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 13,6 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers. Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 11,5 процента от общото
01.09.2025 09:11

Над 15 процента от електричеството в Европа е осигурено от вятърна енергия през изминалото денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 15,2 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers. Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 12,4 процента от общото
29.08.2025 09:23

През изминалото денонощие близо 13 процента от електричеството в Европа е осигурено от вятърната енергия

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 12,9  на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers. Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 11,6 процента от общото

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:01 на 03.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация