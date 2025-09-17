Русенският театър търси артисти с опит и способност за адаптация към различни стилове и жанрове, каза директорът на институцията Боян Иванов

Театрите у нас трудно намират качествени актьори. Но това не е невъзможно, каза в интервю за БТА директорът на Драматичен театър "Сава Огнянов" в Русе Боян Иванов.

Той обясни, че към момента е успял да запълни свободните места в театралната трупа в крайдунавския град с трима млади актьори, но са необходими трима служители за техническото обезпечаване на спектаклите.

Иванов каза още, че артистите трябва да имат завършено висше образование в областта на театралното изкуство, актьорско майсторство, режисура или сценични изкуства, опит в театралната индустрия, участие в значими постановки и фестивали, умения за работа в екип и способност за адаптация към различни стилове и жанрове. Владеенето на английски език е задължително, а употребата на втори чужд език е предимство. Разбира се умения като пеене, владеенето на музикален инструмент, различни видове спорт също са в плюс на актьорите работещи в Драматичен театър "Сава Огнянов" в Русе.

"Но възможността за откриване на такива кадри в България е ограничена поради няколко фактора - напоследък се натъкваме на все по-голям недостиг на мъже в актьорската професия, конкуренция между различните театри и културни институции, както и определени финансови ограничения. Въпреки наличието на много млади и талантливи актьори и режисьори, броят им не винаги покрива нуждите на театрите", каза още Иванов.

Той обясни, че освен на местната сцена, Русенският театър предлага възможности за участие в международни проекти и фестивали.

"Нашите артисти имат свободата да експериментират и да развиват свои собствени проекти. Работим в комфортна работна среда, предоставяме конкурентно заплащане и социални придобивки. Смятаме, че инвестицията в хората е ключът към успеха на нашия театър", заяви Иванов.

Той обясни, че в момента Русенският театър има нужда от сценичен работник и двама осветители.

"За да подобрим процеса на откриване на тези кадри, активно си сътрудничим с Бюрото по труда в Русе, както и с платформи за набиране на персонал", каза Иванов.

Той припомня, че Русенският театър има дълга и богата история, чието начало е поставено през 1907 година със създаването на Градски театър в крайдунавския град.

"Основан с цел да обогатява културния живот на града и страната, театърът бързо се утвърждава като едно от водещите културни средища в региона. През годините сме поставили множество класически и съвременни пиеси, като сме работили с някои от най-известните български, както и международни режисьори", каза още Иванов.

В Русенския театър работят 65 души.

"Стремим се постоянно да обновяваме и модернизираме своята инфраструктура и оборудване. Инвестираме значителни средства в подобряване на сценичните технологии, осветление и звуково оборудване, както и в комфортни условия за зрителите. Нашите усилия са насочени към създаване на запомнящи се театрални преживявания за публиката. Организираме представления в различни градове в България", обясни Иванов.

Той допълни, че русенската трупа участва и в международни театрални фестивали и проекти, което й позволява да достигне до широка аудитория извън страната. Има установени партньорства с театри и културни институции от Балканите и Европа, което допринася за разнообразието и качеството на продукциите.

"Всеки член на нашия екип е важен за успешното функциониране на театъра и за постигането на високите стандарти, които сме си поставили. Подкрепяме русенските училища чрез образователни спектакли и инициативи, насочени към насърчаване на интереса към театралното изкуство сред младите хора. Работим отлично с Регионалното управление на образованието в Русе и с неговия началник д-р Росица Георгиева. Стремим се да запазим традициите на театралното изкуство, като същевременно го адаптираме към съвременните тенденции и очаквания на публиката", заяви Боян Иванов.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.