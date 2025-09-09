Кения планира иновативна замяна "дълг срещу храна" за 1 милиард долара

Кения планира да реализира иновативна замяна на "дълг срещу продоволствена сигурност" на стойност 1 милиард долара до март идната година. Това се посочва в документ на Министерството на финансите, публикуван днес и цитиран от Ройтерс.

Страната търси нови решения за облекчаване на тежкото си дългово бреме. Очаква се планът да работи на принципа на т.нар. сделки "дълг срещу природа", които няколко държави осъществиха през последните години, осигурявайки по-ниски лихвени проценти в замяна на ангажименти за опазване на околната среда.

Сделката "дълг срещу храна" вероятно ще позволи на страната да замени скъпия понастоящем дълг с по-евтино финансиране при условие, че насочи спестяванията към програми за укрепване на продоволствената сигурност, казват финансови експерти.

Високопоставени служители от министерството на финансите не бяха открити за коментар, но финансовият министър Джон Мбади заяви по местна телевизия по-рано тази година, че правителството води напреднали разговори за подобна сделка с участието на Световната продоволствена програм (Организация на ООН за борба с глада в света-бел.ред.). а

Правителството на президента Уилям Руто отделя приблизително една трета от бюджетните приходи за лихвени плащания – един от най-високите показатели в света – и е решено да намали разходите по обслужването на дълга.

Споразумения за размяна на дълг с екологични или социални ползи се използват все по-често от развиващи се държави. През последните години Еквадор, Белиз и Габон реализираха сделки "дълг срещу природа", а през декември 2023 г. Кот д’Ивоар осъществи първата значима замяна "дълг срещу образование" с помощта на гаранция от Световната банка.

Кения, която е най-голямата икономика в Източна Африка, е имала държавен дълг в размер на 67,8 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) към края на юни тази година, сочи документът.

Правителството планира също да вземе заем до март 2026 г. на стойност 500 милиона долара, използвайки облигации, обвързани с устойчивост, кредит от Световната банка в размер на 757 милиона долара до март идната година и още един заем от 457 милиона долара през юни, показва документът.

Властите разглеждат също възможности за намаляване на разходите по дълга чрез секюритизация и конвертиране на заем за железопътна инфраструктура на стойност пет милиарда долара в китайска валута.