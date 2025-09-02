Подробно търсене

Информационната кампания за еврото надгражда вече свършената работа с бизнеса и местните власти, каза министърът на туризма Мирослав Боршош

Кореспондент на БТА в Бургас Станимир Димитров
БТА, Бургас (2 септември 2025) Конгресният център на Морска гара е домакин на среща от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България. Целта на срещата е водещите институции в процеса - Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт и др., да предоставят ясна, подробна и достоверна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото. В събитието участват ръководители и експерти от институциите, представители на местната власт, бизнеса и граждани. На снимката: министърът на туризма Мирослав Боршош.Снимка: Христо Стефанов/БТА (ПГ)
Бургас ,  
02.09.2025 14:00
 (БТА)
Южното ни Черноморие е ярък пример за това как сътрудничеството между местната власт, държавата и бизнеса може да създава качествен и конкурентен туристически продукт. Това коментира министърът на туризма Мирослав Боршош по време на откриването на националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България в Международния конгресен център в Бургас. По думите му кампанията е насочена към професионален, обективен диалог с бизнеса и местните власти. 

Боршош подчерта, че сектор туризъм отдавна е провел необходимите разговори с бизнеса и местните власти във връзка с присъединяването на България към еврозоната. "Информационната кампания на правителството не е изненадваща – тя надгражда вече свършената работа, осигурявайки отговори на всички въпроси и притеснения", каза той. Министърът на туризма посочи още, че мотото на кампанията е "Единството е сила" и акцентира върху необходимостта от адекватен, професионален разговор за еврото, който да достигне до всички заинтересовани, включително до по-консервативните представители на обществото, които имат въпроси или притеснения.

Смисълът на кампанията е именно да предостави точна и обективна информация, така че от 1 януари бизнесът, местните власти и държавата да се почувстват спокойни и уверени във всяко едно отношение, подчерта министър Боршош. "Благодаря още веднъж за присъствието на всички в тази зала - пълна зала означава, че темата е важна и ние сме готови да отговорим на всички въпроси на гражданите, бизнеса и местните власти", каза още той и поздрави присъстващите за успешния туристически сезон по Южното Черноморие през това лято. 

С въвеждането на еврото се покачват цените – това е абсолютно фалшива новина, каза министър-председателят Росен Желязков пред журналисти в Бургас. Според него покачването на цените следва естествени икономически процеси и те са свързани с изпреварващия темп – основно на доходите – пред ръста на икономиката.

