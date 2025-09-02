Информационната кампания за еврото надгражда вече свършената работа с бизнеса и местните власти, каза министърът на туризма Мирослав Боршош

Южното ни Черноморие е ярък пример за това как сътрудничеството между местната власт, държавата и бизнеса може да създава качествен и конкурентен туристически продукт. Това коментира министърът на туризма Мирослав Боршош по време на откриването на националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България в Международния конгресен център в Бургас. По думите му кампанията е насочена към професионален, обективен диалог с бизнеса и местните власти.

Боршош подчерта, че сектор туризъм отдавна е провел необходимите разговори с бизнеса и местните власти във връзка с присъединяването на България към еврозоната. "Информационната кампания на правителството не е изненадваща – тя надгражда вече свършената работа, осигурявайки отговори на всички въпроси и притеснения", каза той. Министърът на туризма посочи още, че мотото на кампанията е "Единството е сила" и акцентира върху необходимостта от адекватен, професионален разговор за еврото, който да достигне до всички заинтересовани, включително до по-консервативните представители на обществото, които имат въпроси или притеснения.

Смисълът на кампанията е именно да предостави точна и обективна информация, така че от 1 януари бизнесът, местните власти и държавата да се почувстват спокойни и уверени във всяко едно отношение, подчерта министър Боршош. "Благодаря още веднъж за присъствието на всички в тази зала - пълна зала означава, че темата е важна и ние сме готови да отговорим на всички въпроси на гражданите, бизнеса и местните власти", каза още той и поздрави присъстващите за успешния туристически сезон по Южното Черноморие през това лято.