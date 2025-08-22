Фондът на фондовете избра посредници за изпълнение на финансов инструмент, насочен към енергийната ефективност и кръговата икономика

Фондът на фондовете (ФнФ) избра двама посредника за изпълнението на финансов инструмент, насочен към постигане на енергийна ефективност и въвеждане на кръгови модели на производство в предприятията, съобщават от институцията. Финансовият инструмент "Портфейлна гаранция с таван на загубите за кръгова икономика" предвижда общо 317,3 млн. лева публичен ресурс под формата на портфейлна гаранция с възможност за комбинация с безвъзмездна финансова помощ в единична операция. Избраните посредници са ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" и "Уникредит Булбанк" АД, които ще управляват публичен ресурс в размер съответно на 156 млн. лева и 161,3 млн. лева.

Средствата са осигурени по Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Портфейлната гаранция ще се предоставя от ФнФ на посредниците и ще покрива частично риска от загуба до 80 процента по заема на крайните получатели до достигане на 20 процента таван на загубите на портфейлно ниво. Избраните посредници следва да осигурят ресурс (да формират кредитен портфейл) от над 1 млрд. лв., с който при облекчени условия ще се финансират малки и средни предприятия и големи предприятия за изпълнение на инвестиции, насочени към постигане на енергийна ефективност и въвеждане на кръгови модели на производството.

Посредниците могат да предоставят заедно с финансирането и безвъзмездна финансова помощ под формата на техническа подкрепа за изготвяне на енергийно обследване и/или като капиталова отстъпка за погасяване на част от заема след изпълнение на инвестицията и отчитане на постигнатите резултати, се посочва в съобщението.