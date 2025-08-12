Земеделските стопани могат да подават заявления за плащане по интервенцията за застраховане на реколтата до 15 август, включително, съобщиха от ДФЗ

На 15 август изтича срокът, в който земеделски стопани, посочили намерение за участие по интервенция II.E2-1 "Инструменти за управление на риска – финансов принос за премиите по застрахователните схеми" в общото заявление за директни плащания, могат да подават заявление за изплащане на финансовата помощ в Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавния фонд "Земеделие" (ДФЗ), съобщиха от Фонда.

Допустими за финансиране са застрахователни рискове за неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия и други неблагоприятни климатични събития.

По интервенцията се подпомагат кандидати, чиито стопанства са в сектор "Растениевъдство" и в тях се отглеждат култури от следните групи: овощни култури над 0,5 ха, включително и десертни лозя встъпили в плододаване и в период на експлоатация на насажденията към момента на кандидатстване; зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии над 0,1 ха; зеленчукови култури над 0,3 ха; етерично-маслени и медицински култури над 0,5 ха; тютюн над 0,1 ха; зърнени култури над 5 ха; маслодайни култури над 0,5 ха. Земеделските стопани, отглеждащи зърнени и маслодайни култури, се подпомагат за първите 1000 ха от площите си.

Финансовата помощ е в размер до 70 на сто от размера на застрахователната премия, но не повече от: 420 лв./ха за овощни култури, зеленчукови култури, тютюн, етерично-маслени и медицински култури, отглеждани на открито; 1 260 лв./ха при оранжерийно производство; 75,6 лв./ха за зърнени и маслодайни култури.

Заявленията по интервенцията се подават по електронен път през индивидуален профил на кандидата или на упълномощено от него лице в Системата за електронни услуги (СЕУ), направление "Инструменти за управление на риска".

Министерството на земеделието и храните стартира през втората половина на март прием на заявления за подпомагане по интервенцията "Инструменти за управление на риска – финансов принос за премиите по застрахователните схеми". Тя се прилага за първи път в рамките на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г. Схемата е позната на земеделските стопани, които до момента са се възползвали от нея под формата на държавна помощ. Бюджетът на приема е в размер на 10 млн. евро, съобщиха тогава от ведомството.