ФНА: Преките чуждестранни инвестиции във Филипините за месец септември са в размер на 320 милиона щатски долара

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) във Филипините отчитат нетен приток от 320 милиона щатски долара (18,96 милиарда филипински песо) през септември, съобщи Централната банка на Филипините (BSP), цитирана от филипинската новинарска агенция ФНА.

„Япония е основният източник на ПЧИ, докато производството е най-големият получател на ПЧИ през месеца“, се казва в прессъобщение на централната банка.

Данните, публикувани от BSP, показват, че нетният приток на инвестиции през септември миналата година е бил по-нисък – 514 милиона щатски долара.

Към края на септември ПЧИ достигнаха 5,54 милиарда щатски долара за 2025 г., което е спад в сравнение с 7,1 милиарда щатски долара за същия период през миналата година.

Главният икономист на Търговска банка „Ризал“ Майкъл Рикафорт отдаде спада на ПЧИ на въздействието на метеорологичните условия, които са повлияли на работните дни, и опасенията относно корупцията в правителството след откриването на нередности относно програмите за контрол на наводненията. Допълнителни фактори включват тарифната политика на САЩ, намаленото световно икономическо производство и развитието на инвестиционния сектор.

