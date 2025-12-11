Световни агенции и издания отразяват оставката на кабинета „Желязков“ и снощните протести, цитирайки БТА

Световни агенции и издания отразяват оставката на кабинета „Желязков“ и снощните протести по информации на БТА.

В. „Ню Йорк таймс“ цитира БТА в статия, свързана с оставката на българското правителство.

Американското издание посочва, че българският премиер днес подаде оставка след по-малко от година на поста, съобразявайки се „с гласа на народа“ след масови протести срещу правителство му през последните седмици.

Оставката на правителството беше подхранена от продължителна икономическа нестабилност в една от най-бедните страни в Европейския съюз, която трябва да се присъедини към еврозоната на 1 януари.

Недоволството срещу правителството на малцинството на Желязков кипи от седмици заради предложения бюджет за следващата година, който предвиждаше увеличаване на данъците и социалните осигуровки, за да се финансират повишените държавни разходи.

Това трябваше да бъде първият бюджет в евро на България, която официално ще приеме тази валута, отбелязва „Ню Йорк таймс“ и цитира изказване на управителя на БНБ Димитър Радев, публикувано от БТА, в което той казва, че стратегическата ориентация на страната към еврото се запазва въпреки сътресенията.

ДПА от своя страна цитира БТА, която публикува изявлението на Желязков при подаване на оставката на правителството, че „властта произтича от гласа на народа“. Само ден по-рано той даде знак, че ще се опита да остане на власт, като каза, че „не е време да напуска кораба“, припомня агенцията.

Преди това новинарската агенция Ройтерс също използва информация на БТА, отразявайки масовите протести срещу правителството. В нея се цитира бившият премиер и лидер на управляващата партия ГЕРБ Бойко Борисов, който казва, че правителството няма да подаде оставка преди присъединяването на страна към еврозоната в началото на следващата година.

Агенция Асошиейтед прес илюстрира репортажите си от София със снимки от фоторепортерите на БТА.