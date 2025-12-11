Подробно търсене

Опити за фишинг измами са засечени в Румъния, предупреждават потребители на ТикТок в страната

Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева
Опити за фишинг измами са засечени в Румъния, предупреждават потребители на ТикТок в страната
Опити за фишинг измами са засечени в Румъния, предупреждават потребители на ТикТок в страната
Снимка: AP Photo/Anjum Naveed, File. Изображението е илюстративно.
Букурещ,  
11.12.2025 20:19
 (БТА)

Опити за фишинг измами са засечени в Румъния, съобщават от Националната дирекция по киберсигурност (DNSC). Потребители на социалната мрежа ТикТок в страната информират, че са получили подозрителни съобщения, в които се иска да попълнят и изпратят формуляр, за да потвърдят, че са собственици на акаунт или страница. В действителност целта на хакерите е да поемат контрол над самия акаунт, посочват от Дирекцията по киберсигурност.

„Откраднатите профили и хакнатите акаунти могат по-късно да бъдат използвани за разпространение на други измами, кибератаки или дори дезинформация“, пише на официалната страница на звеното във Фейсбук.

Експерти от дирекцията съобщиха, че изготвят серия от препоръки за сигурност. Сред тях са: "никога не изпращайте данни за вход или кодове за удостоверяване чрез съобщения, формуляри, имейл или по телефона (официалните екипи на платформите никога няма да ви поискат тези данни)"; "бъдете бдителни и внимателно анализирайте подозрителни съобщения от непознати акаунти или хора"; "докладвайте подобни опити за измама на Националната дирекция по киберсигурност, като се обадите на 1911 или чрез Националната платформа за докладване на инциденти в киберсигурността (PNRISC)".

/МИД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:26 на 13.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация