ПАП: Председателят на долната камара на полския парламент ще се кандидатира за лидер на ПП „Нова левица“

Влодзимеж Чарасти, председател на долната камара полския парламент и съпредседател на ПП „Нова левица“ - по-малкия коалиционен партньор в правителството - обяви, че ще се кандидатира за лидер на партията на изборите, насрочени за тази неделя, предаде полската новинарска агенция ПАП.

Чарасти обяви решението си на днешна пресконференция.„След обсъждане в екипа, което искам категорично да подчертая, реших да се кандидатирам за председател на партията“, заяви Чарасти, като отбеляза, че е предложил висшите фигури на „Нова левица“ – вицепремиерът и министър на цифровизацията Кшищоф Гавковски, министърът на семейството и труда Агнешка Джемянович-Бонк и депутатът Томаш Трела, заместник-председател на парламентарната група на „Нова левица“, да влязат в ръководството на партията.

На пресконференцията Чарасти беше придружен от тримата политици, които той препоръчва за лидерски позиции.

„Нова левица“ ще проведе конгрес тази неделя. Партията е в управлението с центристката Гражданска коалиция на Доналд Туск, аграрната Полска народна партия и центристко-дясното движение „Полша 2050“ от декември 2023 г., след като проевропейският блок свали социално-консервативната партия „Право и справедливост“ след осем години на власт на парламентарните избори на 15 октомври 2023 г.

„Съгласихме се, че ще поискаме от конгреса да подкрепи премиера Гавковски за ролята на първи заместник-председател на партията“, каза Чарасти.

Гавковски подчерта значението на сътрудничеството и коалиционното споразумение.

„Изграждайки добри основи през 2023 г., левицата създаде правителство, което днес променя Полша по положителен начин. Ние сме силен и много реален елемент от коалицията, която управлява Полша днес“, заяви той.

Джемянович-Бонк заяви, че през последните две години „Нова левица“ е въвела редица важни инициативи, включително подкрепа за вдовици и вдовци, помощи за грижи за деца, държавно финансиране на процедури инвитро, увеличение на заплатите в публичния сектор и обявяване на Бъдни вечер за почивен ден.

Трела заяви, че тази неделя „Нова левица“ ще започне кампанията си преди парламентарните избори през 2027 г. „като единен, силен екип“.

