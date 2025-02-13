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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 13.02.2025

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 13.02.2025
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 13.02.2025
Снимка: БТА, архив
София,  
13.02.2025 18:01
 (БТА)
Етикети

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.17885

0.848284

Бразилски реал

BRL

10

3.25516

3.07205

Канадски долар

CAD

1

1.31759

0.758961

Швейцарски франк

CHF

1

2.07603

0.481689

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.57967

3.87646

Чешка крона

CZK

100

7.80552

12.8114

Датска крона

DKK

10

2.62225

3.81352

Британска лира

GBP

1

2.34757

0.425972

Хонконгски долар

HKD

10

2.41681

4.13769

Унгарски форинт

HUF

1000

4.86791

205.427

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.14883

8704.51

Израелски шекел

ILS

10

5.26298

1.90006

Индийска рупия

INR

100

2.16408

46.209

Исландска крона

ISK

100

1.33231

75.0576

Японска йена

JPY

100

1.224

81.6993

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.29738

770.784

Мексиканско песо

MXN

100

9.12306

10.9612

Малайзийски рингит

MYR

10

4.22544

2.36662

Норвежка крона

NOK

10

1.66958

5.98953

Новозеландски долар

NZD

1

1.06024

0.943183

Филипинско песо

PHP

100

3.24285

30.8371

Полска злота

PLN

10

4.69159

2.13147

Румънска лея

RON

10

3.92966

2.54475

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.73366

5.76814

Сингапурски долар

SGD

1

1.39374

0.717494

Тайландски бат

THB

100

5.55208

18.0113

Турска лира

TRY

100

5.21346

19.1811

Щатски долар

USD

1

1.88242

0.531231

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1.01617

9.84087

Злато (в трой унции)

XAU

1

5482.31

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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