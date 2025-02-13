Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 13.02.2025

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 13.02.2025
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.17885
|
0.848284
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.25516
|
3.07205
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.31759
|
0.758961
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.07603
|
0.481689
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.57967
|
3.87646
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.80552
|
12.8114
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62225
|
3.81352
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.34757
|
0.425972
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.41681
|
4.13769
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.86791
|
205.427
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.14883
|
8704.51
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.26298
|
1.90006
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.16408
|
46.209
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.33231
|
75.0576
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.224
|
81.6993
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.29738
|
770.784
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.12306
|
10.9612
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.22544
|
2.36662
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.66958
|
5.98953
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.06024
|
0.943183
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.24285
|
30.8371
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.69159
|
2.13147
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.92966
|
2.54475
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.73366
|
5.76814
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.39374
|
0.717494
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.55208
|
18.0113
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.21346
|
19.1811
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.88242
|
0.531231
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
10
|
1.01617
|
9.84087
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
5482.31
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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