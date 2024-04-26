Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 26.04.2024

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 26.04.2024
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.19316
|
0.838111
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.54266
|
2.82274
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.33668
|
0.748122
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.00003
|
0.499993
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.51917
|
3.96956
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.77233
|
12.8662
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62271
|
3.81285
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.2837
|
0.437886
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.33189
|
4.28837
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.9858
|
200.57
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.12496
|
8889.2
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.79394
|
2.08597
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.18971
|
45.6681
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.30128
|
76.8474
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.16398
|
85.9121
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.3263
|
753.977
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.05908
|
9.44216
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.82903
|
2.61163
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.65755
|
6.033
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.08597
|
0.920836
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.16324
|
31.6132
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.52686
|
2.20904
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93021
|
2.54439
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.67091
|
5.98476
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.3408
|
0.745823
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
4.94109
|
20.2384
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.61962
|
17.7948
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.82549
|
0.547798
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.68055
|
10.33
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
4278.87
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
news.modal.header
news.modal.text