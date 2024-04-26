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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 26.04.2024

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 26.04.2024
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 26.04.2024
Снимка: БТА, архив
София,  
26.04.2024 18:33
 (БТА)
Етикети

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.19316

0.838111

Бразилски реал

BRL

10

3.54266

2.82274

Канадски долар

CAD

1

1.33668

0.748122

Швейцарски франк

CHF

1

2.00003

0.499993

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.51917

3.96956

Чешка крона

CZK

100

7.77233

12.8662

Датска крона

DKK

10

2.62271

3.81285

Британска лира

GBP

1

2.2837

0.437886

Хонконгски долар

HKD

10

2.33189

4.28837

Унгарски форинт

HUF

1000

4.9858

200.57

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.12496

8889.2

Израелски шекел

ILS

10

4.79394

2.08597

Индийска рупия

INR

100

2.18971

45.6681

Исландска крона

ISK

100

1.30128

76.8474

Японска йена

JPY

100

1.16398

85.9121

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.3263

753.977

Мексиканско песо

MXN

10

1.05908

9.44216

Малайзийски рингит

MYR

10

3.82903

2.61163

Норвежка крона

NOK

10

1.65755

6.033

Новозеландски долар

NZD

1

1.08597

0.920836

Филипинско песо

PHP

100

3.16324

31.6132

Полска злота

PLN

10

4.52686

2.20904

Румънска лея

RON

10

3.93021

2.54439

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.67091

5.98476

Сингапурски долар

SGD

1

1.3408

0.745823

Тайландски бат

THB

100

4.94109

20.2384

Турска лира

TRY

100

5.61962

17.7948

Щатски долар

USD

1

1.82549

0.547798

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.68055

10.33

Злато (в трой унции)

XAU

1

4278.87

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ЕС/

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Към 19:22 на 26.04.2024 Новините от днес

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