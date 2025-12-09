Българските компании показват устойчивост и обмислят разширяване на своя капацитет, според инвестиционното проучване на Групата на ЕИБ

Геополитическата и вътрешната несигурност оказват отрицателен натиск върху инвестиционната активност в България. Но компаниите запазват предпазливия си оптимизъм относно перспективите за развитие, като увеличават инвестициите в иновации и се възползват от подкрепа по линия на политиките, безвъзмездни средства и благоприятно банково финансиране. Такива са изводите за страната ни от международното инвестиционно проучване на Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за 2025 г., получен от БТА.

Близо седем от десет български компании, или 71 процента, продължават да инвестират, но малко под нивата за 2024 г. и значително под средното за ЕС от 86 процента, според данните от проучването. Инвестиционната прогноза за дела на фирмите, които се очаква да увеличат, а не да намалят своите инвестиции, отбелязва спад до най-ниското ниво за последните 5 години - до 3 процента, в съответствие със средното за ЕС ниво от 4 процента. Причина за това са геополитическата и търговската несигурност, което забавя инвестициите и от двете страни на Атлантическия океан.

Въпреки това компаниите в България запазват по-оптимистични нагласи относно перспективите за развитие в сравнение с инвестиционното проучване на ЕИБ за 2024 г. (16 процента спрямо 6 процента), както и относно достъпа си до външно финансиране (18 процента спрямо 13 процента). Според резултатите от инвестиционното проучване основният акцент на техните инвестиции през следващите три години ще бъде за разширяване на капацитета (40 процента), като тази стойност значително надвишава средното за ЕС ниво от 26 процента.

„Ще продължим да помагаме на българските предприятия да инвестират в устойчиви проекти и да напредват със зеления и цифровия преход, за да укрепят своята икономическа конкурентоспособност и устойчивост“, заявява Марек Мора, вицепрезидент на ЕИБ.

Инвестиционното проучване на ЕИБ представлява годишен доклад, съставен въз основа да допитване до около 13 000 фирми във всички държави членки на ЕС, както и на извадка от САЩ. Основните резултати, които бяха публикувани през октомври 2025 г., сочат, че предприятията в ЕС показват устойчивост в условията на нестабилна глобална среда, продължават да инвестират в зеления и енергийния преход и възприемат усъвършенствани форми на изкуствения интелект (ИИ) с темпове, съизмерими с тези на техните американски колеги.

Проучването показва, че подкрепата по линия на политиките, която българските компании получават за своите финансови инвестиции, е 1,5 пъти по-висока от средната стойност за ЕС. Освен това те са се възползвали в по-голяма степен от безвъзмездни средства и банково финансиране при по-благоприятни условия в сравнение с техните европейски колеги. Въпреки това делът на компаниите, които споделят за финансови ограничения, се е увеличил и достига 14,2 процента - почти 2,5 пъти над средното за ЕС.

Приблизително седем от десет български предприятия сe занимават с международна търговия, което ги прави чувствителни към геополитически рискове и търговска нестабилност. Проучването показва, че те са по-малко обезпокоени от последните промени в митата и тарифите (36 процента) от предприятията в ЕС (48 процента). Освен това българските компании са постигнали по-бързо диверсификация или са увеличили броя на държавите, от които осъществяват внос. Почти 31 процента от фирмите са предприели подобна стратегия, което надвишава средната за ЕС стойност от 19 процента.

Българските компании увеличават инвестициите в иновации, като 35 процента от тях насочват средства към разработването или внедряването на нови продукти, процеси или услуги. Това представлява увеличение с 9 процентни пункта спрямо проучването за 2024 година и надвишава средното за ЕС ниво от 32 процента. Компаниите в България все още изостават спрямо европейските си колеги по отношение на инвестициите в цифрови решения и при внедряването на инструменти с изкуствен интелект.

Що се отнася до зеления преход, 81 процента от българските дружества заявяват, че са предприели мерки за намаляване на емисиите на парникови газове, като се ориентират най-вече към енергийна ефективност и намаляване на отпадъците. Техният дял обаче изостава спрямо средното ниво за ЕС, което е 92 процента. Голяма част от предприятията все още възприема преминаването към по-строги климатични стандарти по-скоро като риск (38 процента), отколкото като възможност (10 процента).

„Въпреки че несигурността създава напрежение за дружествата, засега те успяват да го преодолеят”, заяви Дебора Револтела, главен икономист на ЕИБ. „В България виждаме ясно желание за разширяване на капацитета и инвестиране в иновации, което стимулира растежа и конкурентоспособността, но все още има какво да се желае по отношение на действията в областта на климата", допълни тя.