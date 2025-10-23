От следващата седмица 14 камиона ще чистят боклука в кварталите "Люлин" и "Красно село", каза заместник-кметът Надежда Бобчева

От понеделник предстои още четири камиона да бъдат работещи и така те ще станат общо 14, което е достатъчно, за да се изпълни дейността по сметосъбиране и извозване в районите "Люлин" и "Красно село". Тава каза пред журналисти заместник-кметът на София Надежда Бобчева.

За тези два квартала, за които имаше много спекулации, сме уверени, че сме покрили 80% и в двата района, допълни тя. По думите ѝ са назначени четирима шофьори и четирима работници, предстои и още 15 работници да бъдат назначени. Процесът за изграждане на капацитета е в ход. Очакваме Зона 6, в която са "Люлин", "Красно село" и "Красна поляна", да бъде предоставена за почистване на дружеството "Софекострой", което ще почиства и Южната дъга, посочи още Бобчева.

Следващата седмица ще бъде обявен крайният резултат от обществената поръчка за почистване на районите, в които през декември 2025 г. и през януари 2026 г. изтичат договорите за почистване. Ако в 14-дневен срок резултатът не бъде обжалван, ще пристъпим към подписване на договори, допълни Бобчева.