В Ловешка област най-много дъжд е паднал в троянското село Черни Осъм – 80 л/кв. м

В Ловешка област през последното денонощие най-много дъжд е паднал в троянското село Черни Осъм – 80 л/кв. м, съобщиха за БТА от хидрометеорологичната станция в Ловеч. В целия регион вали повече от 24 часа без прекъсване. За областта предупредителният код, издаден от Националния институт по метеорология и хидрология, вече е червен. Това означава, че се очакват количества на валежите над 60 л/кв. м.

В Ловеч измереното количество дъжд е 63,2 л/кв. м, в Тетевен – 74 л/кв. м, в Угърчин – 68 л/кв. м, в Априлци – 66 л/кв. м, в Ябланица – 60 л/кв. м.

В троянските села Чифлика и Шипково са паднали съответно 67 и 51 л/кв. м.

В Луковит валежите са 49 л/кв. м.

Нивото на река Осъм в Ловеч се е покачило от 28 см на 1,70 метра през последните 24 часа, но все още е далеч от критичното ниво от 3,50 метра, уточниха от хидрометеорологичната станция. В Троян нивото на реката е 1,38 метра. Река Вит в Рибарица се е покачила до 2 метра.